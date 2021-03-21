Минюст США спросит с Visa за игры с картами Власти подозревают компанию в монополизме по отношению к ритейлерам

Антимонопольное управление Министерства юстиции США начнет расследование в отношении одной из крупнейших платежных систем мира, американской Visa Inc. Власти считают, что компания вынуждала ритейлеров проводить платежи с дебетовых карт по системам с более высокими комиссиями.

О намерении Минюста начать расследование против Visa вечером в пятницу сообщила сама компания. Visa не раскрывает сути претензий, сообщает только, что они касаются ее операций с дебетовыми картами. Компания подчеркнула, что она пока не получила официального уведомления о начале расследования, однако повестку о «сохранении соответствующих документов» Минюст ей уже направил.

Сообщение Visa о расследовании последовало после того, как о нем со ссылкой на неназванные осведомленные источники написали американские СМИ. По данным The Wall Street Journal, Минюст подозревает компанию в монополизме по отношению к ритейлерам, в частности в ограничении их выбора по способу проведения платежей через системы Visa с дебетовых карт потребителей.

Предполагается, что компания вынуждала ритейлеров проводить платежи через более дорогие в обслуживании системы, тем самым взимая с торговых точек больше комиссионных.

СМИ также сообщают, что в рамках этого расследования Минюст хочет понять, насколько реальной является конкуренция на рынке проведения платежей с дебетовых карт в торговых точках и розничных сетях. По неофициальной информации WSJ, Минюст уже запросил информацию о порядке проведения платежей и долях этого рынка и у другого крупного оператора, MasterCard, а также о том, составляют ли в этой сфере конкуренцию Visa и MasterCard более мелкие финансово-технологические компании, которые также могут проводить соответствующие платежи. Ни Минюст, ни MasterCard эти сообщения СМИ не комментируют.

Visa же в своем сообщении отметила: «Мы верим, что наши операции по дебетовым картам в США не нарушают соответствующее законодательство. Visa сотрудничает с Министерством юстиции США». После сообщений о расследовании властей в отношении Visa ее акции на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи упали в цене на 6,2%.

Евгений Хвостик