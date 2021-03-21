Площадь пожара в станице Динская увеличилась до 2,5 тысячи кв. метров

Общая площадь пожара, который произошел сегодня утром на складе покрышек в станице Динской Краснодарского каря, по обновленным данным составляет 2,5 тыс. кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николая Платонихина. В настоящий момент пожар локализован.

По информации представителя МЧС, погибших и пострадавших на пожаре нет. С территории пожарными был эвакуирован припаркованный возле склада автомобиль, второй спасти не удалось. На месте пожара передвижная лаборатория взяла замеры ПДК выброшенных в атмосферу продуктов горения, о результатах диагностики будет сообщено дополнительно.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, сообщение о возгорании в ангаре на улице Крайняя в станице Динской поступило в дежурную часть Динского пожарно-спасательного гарнизона в 9:54 утром 21 марта. В 9:55 к месту происшествия направлены подразделения МЧС России. К 10:02 было установлено, горят автомобильные покрышки, которые складировались в ангаре и на прилегающей территории, пожару была присвоена повышенная категория сложности.

Ольга Логинова