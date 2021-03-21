В станице Динской тушат пожар на складе покрышек площадью 1,8 тысяч квадратных метров

По информации пресс-службы МЧС Краснодарского края, сообщение о возгорании в ангаре на улице Крайняя в станице Динской поступило в дежурную часть Динского пожарно-спасательного гарнизона в 9:54 утром 21 марта. В 9:55 к месту происшествия направлены подразделения МЧС России. К 10:02 было установлено, горят автомобильные покрышки, которые складировались в ангаре и на прилегающей территории, пожару была присвоена повышенная категория. По предварительным оценками лощадь возгорания составляет 1,8 тыс.кв. м, причина не известна.

К ликвидации пожара привлекли 50 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 36 человек и 10 единиц техники, на месте происшествия работает пожарная служба Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ольга Логинова