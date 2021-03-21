Математическая модель проекта реконструкции набережной Сочи подтвердила правильность инженерных решений

На заседании Градостроительного совета Сочи были детально рассмотрены аспекты предложенной концепции реконструкции центральной набережной, сообщает пресс-служба совета. В том числе, советник Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) Николай Гришин представил обоснование инженерных решений при разработке технического задания проекта.

Формообразование и технологические решения исходят из данных об оптимальных морских глубинах и волновом давлении на берег. Правильность инженерных решений, положенных в основу проекта, подтвердила математическая модель. Особенно подчеркивалась инновационность формы оградительных сооружений, которые одновременно выполняют функции берегозащиты и рекреационной пляжной зоны.

Впервые новый подход к проектированию набережной был предложен в 2010 году авторским коллективом ООО «АМ «АР.КО» при разработке проектной документации в рамках федеральной программы подготовки города Сочи к Олимпийским играм 2014 года. Основной идеей стало образование связей пешеход – транспорт — рекреация, многоуровневого движения с лифтами, эстакадами и траволаторами, включения культурной и досуговой составляющей.

Градостроительный совет рекомендовал провести комплексную диагностику береговых территорий и потенциал из развития береговой траснпорной инфраструктуры Сочи в целом. Также снова был поднят вопрос о необходимости изменения федерального законодательства в части вопроса о правилах использования первой санитарной зоны, которое действует с 1969 года.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, на объявленной городской администрацией Сочи международный конкурс откликнулись ведущие мировые архитектурные бюро. В настоящий момент участие в конкурсе подтвердили 15 крупных архитектурных мастерских, 36 готовят материалы для участия в первом этапе отбора.

Ольга Логинова