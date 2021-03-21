За сутки коронавирусом заразились 79 югорчан

В ХМАО за прошедшие сутки подтвердили 79 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Накануне коронавирус был диагностирован у 82 человек. Общее число заболевших на 21 марта достигло 53 401, из них 51 851 пациент уже выздоровел, 777 человек скончались.

В оперштабе также уточнили, что за прошедшие сутки на COVID-19 в регионе было обследовано 4 439 человек, с начала пандемии — 1 501 669.

Отметим, что в ХМАО первым компонентом вакцины привились более 55 тыс. человек, более 38 тыс. — завершили вакцинацию. Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. человек, которые попадают в весенний призыв 2021 года в ХМАО, будут привиты от COVID-19 во время врачебной комиссии.