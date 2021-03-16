В ХМАО всех призывников привьют от коронавируса

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) около 1,5 тыс. человек, которые попадают в весенний призыв 2021 года, будут привиты от COVID-19 во время врачебной комиссии, заявила на заседании регионального оперштаба губернатор Наталья Комарова.

«Дополнительно к установленным по приоритетам категориям, вводится еще одна категория граждан, которые первыми пройдут вакцинацию против коронавирусной инфекции. Это должностные лица, участвующие в организации призыва и сами призывники», — отметила госпожа Комарова.

За весь период пандемии в регионе коронавирусом заразились 52 987 человек. Из них 51 284 уже выздоровели, 774 пациента скончались.