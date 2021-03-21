В Свердловской области 294 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 157 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных в регионе случаев на 21 марта достигло 81 118. За минувшие сутки также подтверждены 12 летальных случаев от коронавируса, с начала пандемии в регионе скончались 2 624 человека. За весь период от коронавируса вылечились 74 334 пациента.

На 21 марта состояние 294 госпитализированных оценивается врачами как тяжелое, 173 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 — на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находится 1 819 человек Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в регионе до 29 марта продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В Свердловской области идет массовая вакцинация. На данный момент более 200 тыс. человек привились первым компонентом вакцины. На следующей неделе регион ожидается поступление около 60 тыс. доз «Спутника V». На сегодняшний день в регионе уже развернут 141 кабинет, в том числе почти 100 – по области. Отметим, в апреле в регион привезут экспериментальные дозы вакцины от коронавируса, разработанной центром Чумакова.