Проект реконструкции кинотеатра «Аврора» поддержали 96,4% участников открытого голосования

Подведены итоги общественного голосования за проект реконструкции кинотеатра «Аврора», которое проходило на сайтах администрации Краснодара и городской думы с 10 по 20 марта. Проект, разработанный архитектурным бюро GMP, поддержали 96,4% участников опроса, 6174 человек.

На рассмотрение жителям города были представлены концепция, презентация и визуализация реконструкции кинотеатра «Аврора». Согласно концепции, разработанной авторами проектов стадиона и парка «Краснодар», бывший советский кинотеатр сохранит свое функциональное назначение, и станет досуговым центром с киноконцертным и выставочными залами. Реновация предусматривает сохранение исторического здания кинотеатра.

Как писал “Ъ-Кубань”, реконструкцию построенного в 1967 году кинотеатра «Аврора» на условии концессии проводит компания Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой». Соглашение было подписано в 2019 году и стало самым крупным концессионным соглашением по реставрации объектов культурного наследия в России. В восстановление объекта предполагается вложить почти 3 млрд руб.

Ольга Логинова