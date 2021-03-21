Storytel: больше всего в мире слушают стихи Пушкина

Россия находится на первом месте в мире по прослушиванию поэзии, а больше всего в мире слушают стихи Александра Пушкина, следует из данных исследования сервиса аудиокниг Storytel. На втором месте оказалась Швеция, на третьем — Дания, на четвертом — Нидерланды, на пятом — Индия.

«Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии. Пик прослушиваний поэзии пришелся на прошлый карантинный 2020 год. Александр Пушкин занимает первое место по прослушиванию среди всех поэтов в мире, удерживая также первое место по популярности и в России»,— приводит «РИА Новости» выдержку из исследования.

На втором месте по популярности из русскоязычных поэтов в России стал Александр Грибоедов. Третьим оказался Сергей Есенин, далее идет Михаил Лермонтов, а замыкает первую пятерку Вера Полозкова. Затем в списке идут Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Корней Чуковский и Владимир Маяковский.

Наиболее прослушиваемым произведением среди россиян является «Божественная комедия» Данте. На втором месте — «Евгений Онегин» Пушкина, затем следует «Горе от ума» Александра Грибоедова. На четвертом и пятом местах находятся «Илиада» и «Одиссея» Гомера.