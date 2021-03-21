Азат Мубаракшин назначен руководителем Приволжского управления Ростехнадзора

Начальник Управления информатизации Ростехнадзора Азат Мубаракшин в пятницу возглавил Приволжское управление этого ведомства. Приказ о его назначении 19 марта подписал руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

По назначения господина Мубаракшина обязанности руководителя Приволжского управления Ростехназора с мая 2020 года исполнял заместитель Родион Карпов. А ранее управление возглавлял Борис Петров, которого сейчас подозревают в получении 1,48 млн руб. взятки (ч. 6 УК РФ ст. 290).

Азат Мубаракшин родился 6 июня 1983 года в Казани. Выпускник Казанского энергоуниверситета и филиала Владимирского юридического института. До перехода на работу в Ростехнадзор был заместителем министра: сначала, в 2014-2017 годы, — в министерстве информатизации и связи Татарстана, а затем, в 2017-2018 годы, – в региональном министерстве труда, занятости и социальной защиты.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"