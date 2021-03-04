Арест по-домашнему

Бывший глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров, скорее всего, отметит свое скорое 65-летие в узком семейном кругу в коттедже в Константиновке. Он является подозреваемым в получении 1,48 млн руб. взятки от подрядчика строительства завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах. Вчера суд в Казани вопреки ходатайству следствия, настаивавшем на СИЗО, отправил экс-чиновника под домашний арест. Впрочем, эту меру намерена оспорить прокуратура.



Вчера Приволжский райсуд Казани отправил бывшего главу Приволжского управления Ростехнадзора 64-летнего Бориса Петрова, подозреваемого в получении 1,48 млн руб. взятки (ч. 6 УК РФ ст. 290), под домашний арест до 1 мая. Судья Тимур Зарипов посчитал, что следствие недостаточно обосновало причины, по которым в отношение подозреваемого должна быть применена более жесткая мера пресечения — арест в СИЗО.

О ней ходатайствовал следователь СУ СКР по Татарстану Дмитрий Линевич. Он рассказал суду, что, согласно материалам дела, Борис Петров летом 2019 года дал своим подчиненным — главе челнинского подразделения Ростехнадзора Ренату Хакимову и инспектору Динару Гайнутдинову – «указание всячески воспрепятствовать» подрядчику строительств завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах — ООО «Энергоинжиниринг» в получении разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. «Не имея возможности отказать своему руководителю», они привлекли к проверке АО «Безопасность» и ООО НТЦ «Промтехэксперт», которые «без проведения контрольных измерений» предоставляли в Ростехнадзор отчеты «о якобы имеющихся на данной энергоустановке нарушениях». «В последующем Хакимов по указанию Петрова довел до сведения заявителя («Энергоинжиниринга» — «Ъ-Казань»), что разрешение… будет получено только в том случае, если с подконтрольной Петрову организаций будет заключен фиктивный договор на оказание работ, и только в том случае, если на счет данной организации будут перечислены денежные средства».

«Так как для заказчика было необходимо сдать энергоустановку в эксплуатацию, ничего не оставалось, как пойти на условия Петрова»,— сказал следователь. По его данным, 19 августа 2019 года между «Энергоинжинирингом» и «Промтехэкспертом» был заключен договор. Хотя «работы по нему не производились», 21 августа счет последнего поступили 1,48 млн руб. «В тот же день, получив от Петрова указание, Хакимов подписал разрешение и акт осмотра энергоустановки»,— заключил Линевич.

Он не сказал, каким образом деньги со счета «Промтехэксперта» оказались у Бориса Петрова в качестве вменяемой ему взятки.

Этим воспользовался адвокат господина Петрова – Андрей Олифир. Ссылаясь на проведенный им 1 марта опрос директора «Промтехэксперта» Шамиля Саетханова, он сообщил, что деньги господину Петрову тот не передавал — средства через два дня после поступления на счет предприятия были выплачены сотрудникам в качестве вознаграждения за работу на «Танеко». Также он попытался отмести утверждения следствия о том, что компания «Промтехэксперт» подконтрольна Бориса Петрову: со слов господина Саетханова, он лишь изредка встречал последнего на разного рода совещаниях.

Впрочем, сам адвокат дал понять, что с деньгами действительно что-то не так. Он рассказал, что в связи с этой сделкой 1 декабря 2020 года по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий был задержан выше упомянутый Ренат Хакимов. Господин Петров тогда проходил как свидетель. Позднее, 24 февраля, дело о взятке на 1,48 млн руб. было возбуждено «в отношении неустановленного должностного лица из числа руководящего состава Приволжского управления Ростехнадзора». Господину Хакимову предъявили содействие в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). А 1 марта в качестве подозреваемого в получении взятки был задержан Борис Петров.

«Постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено лишь для того, чтобы обратиться с ходатайством об аресте Петрова»,— заявил Андрей Олифир.

Борис Петров на суде называл нонсенсом инкриминируемое ему преступление. «Я не знаю эти организации, которые называют. И никаких указаний – как выдавать, так и не выдавать – я не давал. Сам порядок не предусматривает мое участие. Все бумаги подписываю не я»,— сказал он и попросил «объективно разобраться».

Защита господина Петрова, пытаясь избежать для него СИЗО, то и дело обращая внимание на плохое состояние здоровье клиента — больное сердце и суставы, гипертония. Сам он, лишь менее года отставной федеральный чиновник, выглядел немощным стариком. «Мне тяжело стоять. Можно я обопрусь», — обратился он к судье. Тот разрешил ему отвечать на вопросы сидя. Адвокат Елена Точилкина даже предложила вызвать в суд скорую или хотя бы принести в зал тонометр, чтобы «проверить самочувствие, которое ставится под сомнением следователем».

«Вам действительно нужна скорая помощь»,— спросил судья. «Когда я выезжал из следственного изолятора, мне замерили давление. Оно было 215»,— ответил Борис Петров, но вы итоге согласился обойтись без медиков.

Дмитрий Линевич, обосновывая ходатайство об аресте подозреваемого в СИЗО, сказал, что «постоянные заявления об ухудшении состояния здоровья объективными доводами медицинских работников не подтверждаются». За два дня с момента задержания ему, по словам следовали, успели провести «медицинское обследование»: «состояние его стабильно».

Господин Линевич передал суду рапорт «работников оперативной службы, которые сопровождали Петрова до изолятора и в медучреждении». «Петровым принимались меры по симулированию рассасывания медицинских препаратов», он «отказывался от получения уколов для уменьшения артериального давления», сказал следователь. Также он добавил, что Борис Петрова отказался от допроса с полиграфом, ссылаясь на медпоказания.

«Семейное положение подозреваемого, его возраст, состояние здоровья и другие обстоятельства позволяют находиться в условиях содержания под стражей»,— заключил представитель СКР. «Находясь на свободе, Петров будет противодействовать следствию, подговаривать свидетелей, давать ложные показания»,— предположил он, отметив, что подсудимый «представляет особую опасность для общества и нуждается в изоляции».

«Я плохо передвигаюсь. У меня артроз первой степени обоих ног. Со своими работниками бывшими я не общаюсь»,— ответил на подозрения Борис Петров.

В итоге ему предстоит отметить свое 65-летние (состоится 25 апреля) под арестом в собственном коттедже в Константиновке.

Прокуратура уже заявила о намерении обжаловать такое решение судьи.

Ольга Кудрина