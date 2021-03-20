Киев прокомментировал запрет иностранцам иметь землю в Крыму

Указ президента России Владимира Путина о запрете иностранцам владеть землей в Крыму является юридически ничтожным, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, запрет идет в русле политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины с полуострова, которой придерживается Москва.

«Указ <...> юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — заявил господин Николенко (цитата по «РБК—Украина»).

Он полагает, что действия России не останутся без оценки международного сообщества. «Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания “Крымской платформы” и ее инаугурационного саммита в этом году»,— заявил представитель МИДа.

Сегодня, 20 марта, вступил в силу запрет для лиц без гражданства, иностранных граждан и юридических лиц владеть земельными участками в большинстве районов Крыма. Указ об изменении перечня приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей, год назад подписал президент РФ.

Согласно Гражданскому кодексу (ч.1 ст.238), если в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, ему нужно передать его в течение года с момента возникновения права собственности, если законом не установлен иной срок.

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