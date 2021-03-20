«Шинник» упустил победу в матче ФНЛ с «Чертаново»

20 марта ярославский «Шинник» в рамках 31 тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на выезде встречался с московской командой «Чертаново». Матч на поле спортивного городка «Лужники» закончился ничейным результатом 2:2. «Шинник» имел возможность выиграть, но не удержал победный счет и упустил победу. Ярославци сыграв вничью прервали серию из семи поражений подряд. До этого «Шинник» в последний раз выигрывали 20 ноября 2020 года у «Краснодара-2» со счетом 2:1.

«Шиннику» удалось забить быстрый гол. На второй минуте матча после розыгрыша углового счет открыл ветеран ярославского клуба Эльдар Низамутдинов. Уже через пять минут хозяева поля сравняли счет. Мяч в ворота ярославцев отправил Илья Молтенинов. На 67-й минуте второго тайма «Шинник» вышел вперед. Гол ударом головой после подачи штрафного забил новобранец клуба, игрок сборной Киргизии Тамирлан Козубаев.

За 15 минут до конца матча за грубое нарушение правил был удален с поля защитник ярославской команда Максим Поляков. Оставшийся в меньшинстве «Шинник» за семь минут до конца матча пропустил второй гол. Дубль оформил Илья Молтенинов.

После 31 тура «Шинника» занимает последнее 22-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ и находится в зоне вылета из лиги. У команды четыре победы, пять ничейных результата и 22 поражения. В активе команды 17 очков. Чтобы гарантированно остаться в следующем сезоне в ФНЛ, «Шиннику» нужно подняться минимум на 16-е место в турнирной таблице. Сейчас на этой строчке «Краснодар-2», набравший 34 очка. До окончания первенства ФНЛ осталось 11 туров.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в ноябре 2020 года, после отставки Александра Побегалова, главным тренером «Шинника» назначили Юрия Газзаева. Контракт с ним подписали до конца сезона. Главная задача, которую поставили перед новым главным тренером – сохранить за «Шинником» место в ФНЛ.

Следующий матч «Шинник» проводит на своем поле. 24 марта ярославская команда принимает на стадионе «Шинник» еще одного аутсайдера - команду «Томь», занимающую предпоследнее место в турнирной таблице.

Подробнее о положении в команде «Шинник» в материале “Ъ-Ярославль” — «Попытка подняться со дна».

Антон Антонов