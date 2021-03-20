В Смоленской области возбудили уголовное дело после отравления 16 школьников

В Смоленской области отравились 16 школьников. По факту пищевого отравления СКР возбудил уголовное дело.

«На данный момент в Дорогобужскую ЦРБ обратились 16 учащихся Верхнеднепровской школы № 2 с признаками кишечной инфекции»,— говорится в сообщении СУ СКР по области. Шесть детей были госпитализированы, еще десять находятся на амбулаторном лечении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи устанавливают организацию, которая оказывала услуги питания в школе.

Как сообщили местному изданию Smolensk-i.ru в администрации региона, губернатор Смоленской области Алексей Островский дал указания профильным заместителям держать ситуацию на особом контроле. Также в школу, где произошло отравление, направлена начальник департамента по образованию и науке Елена Талкина.