«Вода, земля, огонь, воздух и эфир»

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какие блюда предложат гостям в w=White Rabbit, She и Russian Wine Bar.

Сегодня еще одна порция самых интересных предложений от московских шефов к Великому посту, которые мы рассматриваем исключительно в гастрономическом аспекте.

Непревзойденный Владимир Мухин подготовил для White Rabbit постное энергетическое меню Sputnik, которое основано на принципах взаимодействия человека и базовых элементов природы — воды, земли, огня, воздуха и эфира. Это значит, что каждый из продуктов, задействованных в блюдах, имеет согревающие, охлаждающие, заземляющие или «отрывающие от земли» свойства. Перед запуском меню команда White Rabbit во главе с бренд-шефом несколько месяцев консультировалась со специалистами по аюрведическому питанию. В результате гостям предлагается голубец с жареной крапивой и сморчками, драники из картофеля с шелковым тофу, золотой ризотто с шафраном и желтой свеклой, печеный картофель с «сыром чеддер», сделанным из кешью, тыквы, асафетиды, соевого молока и белого мисо, и, конечно же, знаменитое сало коколардо из кокоса на черном хлебе.

Новый ресторан She придерживается той же эзотерической, веганской направленности, предлагая во время поста «Чашу Будды» с кокосовыми йогуртом, суши эноки с трюфельной пастой и котлету из растительного мяса с овощами гриль.

В Russian Wine Bar пошли другим путем: тут действует постный эногастропейринг от Игоря Котова и Артура Саркисяна. Бефстроганов из цуккини с безалкогольным белым с Дона, пад-тай из баклажанов с аналогичным красным и с ним же — «Павлова» на аквафабе с миндальным кремом и вишней.