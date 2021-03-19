МЧС объявило экстренное предупреждение из-за возможных наводнений 19-20 марта на Кубани

Экстренное предупреждение объявлено на территории Краснодарского края из-за сильных осадков и возможного подъема уровня рек. Неблагоприятные природные явления ожидаются 19-20 марта, сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС России.

Резкий подъем уровня воды возможен на малых реках и водотоках Горячего Ключа, Абинского, Северского, Апшеронского районов, а также реках Черноморского побережья (от Геленджика до сочинского поселка Магри).

В региональном МЧС сообщили о возможном подтоплении населенных пунктов, подмыве опор мостов, ЛЭП, а также активизации оползневых процессов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае после снежной зимы усилен контроль за уровнем воды в реках: установлены 250 датчиков, ведется ежедневный мониторинг. Кроме того, во всех муниципалитетах установлены 1700 устройств автоматического оповещения жителей о ЧС. Выявлено 622 территории с высокими рисками подтоплений.

Сегодня, 18 марта, глава Горячего Ключа Александр Кильганкин сообщил, что на реке Кавярзе сработал датчик (неблагоприятное явление).

«Угрозы подтопления на данный момент нет, однако на место незамедлительно были направлены спасатели АСФ, которые оповестили жителей ст. Пятигорская, проживающих в зоне возможного подтопления. Также у реки установлен мобильный пост контроля уровня воды», - добавил глава города.

Наталья Решетняк