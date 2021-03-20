Директора завода, ремонтировавшего «Адмирала Кузнецова», обвинили в мошенничестве

Генеральному директору 10-го судоремонтного завода (10-й СРЗ) в Мурманске предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил Октябрьский районный суд Мурманска. Суд подтвердил появившуюся ранее информацию об аресте гендиректора. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что руководителя 10-го СРЗ арестовали по делу о хищении 45 млн руб. при ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов».

Суд арестовал гендиректора 10-го СРЗ на два месяца. На сайте суда сообщается, что, по версии следствия, действия руководителя были направлены на хищение средств «в рамках договора, заключенного на укрепление обороноспособности страны» и «связанного с выполнением государственного оборонного контракта».

По информации на сайте предприятия, должность гендиректора 10-го СРЗ занимает Евгений Зудин. Источник ТАСС сообщал, что на предприятии и по местам жительства его руководителей прошли обыски в связи с делом о хищении.

В 2019 году на борту крейсера «Адмирал Кузнецов», который находился в Мурманске, произошел пожар. Два человека погибли, более десяти пострадали. По оценке ущерба, завершенной Объединенной судостроительной корпорацией в 2020 году, на восстановление судна направят от 300 млн до 350 млн руб.