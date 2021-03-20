Воронежский «Факел» уверенно обыграл «Томь» в 31-м туре ФНЛ

В выездном матче 31-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский ФК «Факел» обыграл «Томь» - 3:0. Это уже пятая подряд победа представителей Черноземья в ФНЛ, которая позволила временно подняться им на 13-е место в таблице (в активе команды - 43 очка).

Гости открыли счет уже на 13-й минуте, после того как одиннадцатиметровый штрафной удар уверенно реализовал полузащитник Олег Дмитриев. И уже перед самым свистком на перерыв хавбек Роман Акбашев увеличил преимущество воронежцев. В конце второго тайма крупной победу гостей сделал точный удар защитника Сергея Брызгалова. Аутсайдерам первенства «Томи», которыми руководит экс-нападающий сборной России Александр Кержаков, так и не удалось результативно попасть в створ ворот «Факела».

В следующем туре, 24 марта, воронежцы примут на своем поле омский «Иртыш», который также находится в нижней части таблицы ФНЛ.

О том, как руководство «Факела» относится к управленцам «Центрального стадиона профсоюзов» в Воронеже, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков