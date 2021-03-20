На Ямале выявили 24 случая COVID-19 за сутки

На Ямале за сутки подтвердили 24 случая заболевания коронавирусом, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания. Обще число заболевших на 20 марта составило 37 726. Из них более 36 тыс. человек выздоровели, 404 пациента скончались.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта. Жители региона старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта мера не распространяется на тех, у кого есть сертификат о прививке или справка о наличии антител. В округе открыты 74 прививочных пункта в 13 муниципалитетах. С начала прививочной кампании вакцинировано уже около 25 тыс. ямальцев, в том числе вторым компонентом — 15 тыс. человек.

За последние сутки в России подтвердили 9 632 случая коронавируса, за весь период — 4 447 570, из них 4 060 652 человека выздоровели. За сутки скончались 392 человека, за весь период — 94 659.