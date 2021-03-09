В ЯНАО доставили еще 3,8 тыс. доз вакцины от коронавируса

В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) доставили еще 3,8 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщили в пресс-службе правительства региона. На Ямале открыты 74 прививочных пункта в 13 муниципалитетах. С начала прививочной кампании вакцинировано уже около 25 тыс. ямальцев, в том числе вторым компонентом — 15 тыс. человек.

«Несмотря на стабилизацию эпидемиологического процесса, мы должны соблюдать осторожность. Нельзя недооценивать значимость такой профилактической меры, как вакцинация, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. Своевременно сделанная прививка защитит от заболевания и его тяжелых осложнений», — отметила главный внештатный эпидемиолог ЯНАО Людмила Волова.

С начала пандемии в ЯНАО зарегистрировано 37 392 случая COVID-19. Более 36 тыс. человек уже выздоровели, 403 пациента скончались.