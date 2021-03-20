Совет мира Афганистана призвал к переговорам с талибами по вопросу полномочий

Кабул поддерживает предложенный США принцип разделения полномочий в будущем коалиционном правительстве Афганистана, сообщил глава Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла. При этом он отметил, что условия разделения нужно обсуждать с представителями запрещенного в России террористического движения «Талибан».

«Мы (как Исламская Республика Афганистан.— “Ъ”) сказали, что будущее окончательное правительство должно быть определено по итогам выборов и что если разделение полномочий — это путь к этому, то хорошо. Но вопрос в том, в какой пропорции будут представлены стороны и прочее — это вопрос переговоров»,— сказал господин Абдулла «РИА Новости». По его словам, талибы пока не отреагировали на предложение США.

Господин Абдулла сказал, что если разделение полномочий «приведет нас к долгосрочному миру», то «почему нет». При этом он отметил, что коалиционное правительство должно обеспечивать работу и нормальное функционирование институтов страны. «В предложении США был пункт о разделении полномочий, но это не некий план, который они предложили и все должны принять. Нет, США предложили набор идей, которые включают разделение полномочий»,— сказал глава Высшего совета национального примирения.

18 марта в Москве прошла встреча представителей «расширенной тройки» (Россия, США, Китай и Пакистан) по афганскому урегулированию с представителями Афганистана, талибов и легальной оппозиции. «Расширенная тройка» заявила о недопустимости восстановления Исламского Эмирата и традиционного весеннего наступления талибов. Представитель талибов сказал “Ъ”, что делегация «Талибана» согласна не со всеми пунктами заявления.

О том, как прошла встреча по афганскому урегулированию,— в материале “Ъ” «С утра в Москве подавали афганское».