Правительство утвердило порядок приезда иностранных студентов в Россию

Правительство России утвердило распоряжение, которое позволяет иностранным студентам из некоторых государств приехать в Россию для очного обучения, сообщают «Известия» со ссылкой на документ правительства и на пояснение Минобрнауки. Список стран будет формироваться по их эпидемиологическому благополучию. Алгоритм его определения, по сообщению газеты, разработан Минобрнауки и утвержден оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

Для того чтобы студент из одобренной страны мог приехать в Россию для обучения, он должен не менее чем за десять дней уведомить куратора от университета о дате прибытия и пункте пересечения границы. После этого студент должен получить по электронной почте разрешение или подтверждение от представителя вуза. ПЦР-тест на COVID-19 нужно сделать два раза: не менее чем за три дня до прибытия в Россию, а также в течение трех дней после прибытия. На время ожидания результатов второго теста иностранный студент должен самоизолироваться в общежитии.

Распоряжение №639-Р, по сообщению «Известий», было подписано 16 марта. На момент выхода новости оно не было опубликовано на портале правовых актов. Отметим, что Роспотребнадзор уже описывал порядок приезда студентов из стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, однако надзорный орган не сообщал об отдельном списке стран или об уведомлении вуза.