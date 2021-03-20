В ХМАО 49 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

За минувшие сутки в ХМАО подтвердили 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших на 20 марта составило 53 322, сообщил оперативный штаб региона. Состояние 49 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 27 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным оперштаба, с начала пандемии выздоровели 51 764 человека, 776 пациентов скончались.

Коэффициент распространения инфекции в округе составляет 0,99. На сегодняшний день свободно почти 42% коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию.

Отметим, что в ХМАО идет массовая вакцинация от коронавируса. Первым компонентом вакцины привились более 55 тыс. человек, более 38 тыс. — завершили вакцинацию. Всего в электронной регистратуре на прививку от коронавируса записались более 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. человек, которые попадают в весенний призыв 2021 года в ХМАО, будут привиты от COVID-19 во время врачебной комиссии.