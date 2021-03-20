Сейшельские острова одобрили «Спутник V»

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, одобрена на Сейшельских островах, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). С начала пандемии на Сейшельских островах коронавирусом заразились более 3,6 тыс. человек, умерли 16 человек.

«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек»,— сообщается на сайте РФПИ. Заявленная эффективность вакцины — 91,6%.

Ранее власти Сейшельских островов сообщили, что с 25 марта откроют границы для иностранных туристов из всех стран, кроме ЮАР. Прибывающим на острова нужно иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в течение 72 часов до прибытия. «Аэрофлот» начнет выполнять полеты со 2 апреля.