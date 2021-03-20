В Москве закрыли участок Калужско-Рижской линии метро

Участок между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии московского метро закрыли по 2 апреля. Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На участке продолжается прокладка тоннеля БКЛ (Большой кольцевой линии.—“Ъ”) и строительство будущей станции "Воронцовская", и по правилам безопасности мы должны закрыть участок для пассажиров»,— сообщил дептранс (цитата по ТАСС).

По будням между закрытыми станциями будут работать около 80 автобусов, в выходные — более 40. Интервал движения составит не более одной минуты, повторный вход в метро после автобуса будет бесплатным. При этом департамент отметил, что автобусы будут загружены, и рекомендовал выбирать альтернативные маршруты, в том числе Бутовскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро.

Подробнее об изменении схемы движения — в материале “Ъ FM” «Автобусы пустят по маршруту метро».