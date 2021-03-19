Автобусы пустят по маршруту метро

Участок Калужско-Рижской ветки метро закрывают на две недели. Как выяснил “Ъ FM”, жители района готовятся к транспортному коллапсу, а местные бизнесмены прогнозируют снижение выручки до 50%. С 20 марта перестанет работать участок между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» — поезда не будут проезжать там даже без остановок. Это связано с продкладкой тоннеля Большой кольцевой линии и строительством станции «Воронцовская». Восстановить привычную работу метро планируется 3 апреля.

В профильном департаменте рекомендовали пассажирам, едущим в центр столицы, пользоваться соседними ветками метро — Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской. Кроме этого власти пообещали запустить бесплатные компенсационные автобусы. В районе улицы Профсоюзная немного изменят схему движения. И автомобилистам во избежание штрафов стоит изучить ее заранее, сообщил “Ъ FM” замруководителя дирекции московского Центра организации дорожного движения Сергей Назаров: «Организована обособленная выделенная полоса на улице Миклухо-Маклая. От улицы академика Волгина до Профсоюзной улицы проезд по выделенной полосе, а также по действующей "выделенке" на улице Профсоюзной будет разрешен только для городского транспорта.

Проезд для такси будет закрыт. Также введен ряд ограничений на маневры на самой Профсоюзной улице и прилегающих участках.

Часть из них полностью закрыта для движения прочего транспорта. Мы просим водителей заранее ознакомиться со схемой ограничений и выбирать маршруты в объезд закрытых участков. На линии будут постоянно дежурить экипажи дорожного патруля ЦОДД».

Работу того же участка метро уже ограничивали с 23 января по 4 февраля. В эти дни компенсационные автобусы, запущенные между станциями «Новые Черемушки», «Калужская» и «Беляево», перевезли 1,5 млн пассажиров, подсчитали власти.

Тогда СМИ сообщали о транспортном коллапсе в районе закрытых станций «оранжевой» ветки. Вряд ли этого удастся избежать и теперь, рассуждает эксперт межрегиональной общественной организации «Город и Транспорт» Владимир Свириденков: «Проходка происходит вблизи действующих линий метрополитена. Все время, которое потребуется для проходки новых тоннелей под действующими, как раз составляет около двух недель, но на самом деле здесь срок берется с запасом, и, скорее всего, движение будет запущено на несколько дней раньше.

В эти дни все будет примерно все так же, как происходило некоторое время назад. Многие пассажиры вынуждены изменить свои привычные маршруты, пользуясь какими-то другими способами, в том числе Серпуховско-Тимирязевской линией метрополитена, которая проходит восточнее. И части пассажиров, например, из районов Северное и Южное Бутово, из Южного Чертанова гораздо удобнее пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией, чем Калужско-Рижской именно в период перекрытия. Происходит усиление некоторых наземных маршрутов Мосгортранса, которые обслуживают эти территории. Что касается ограничений, связанных с личным автотранспортом, тем, кто привык использовать личный автомобиль для ежедневных поездок, к сожалению, придется испытывать некоторые неудобства, связанные с увеличением времени в пути, или все-таки пересесть на общественный транспорт».

Как сообщают власти, по будням между «Новыми Черемушками» и «Беляево» будет курсировать около 80 бесплатных автобусов особо большого класса с интервалом движения меньше минуты, в выходные — больше 40 таких машин.

“Ъ FM” связался с москвичами, живущими или работающими возле закрывающихся станций и поинтересовался, ожидают ли они значительных трудностей в ближайшие две недели:

«Я думаю, что ждать всего того же, что и в первый раз: забитых автобусов, как минимум на “Калужской”, потому что они уже с “Беляево” приезжают полные битком. Там для автобусов полосу специальную выделяют, некоторые повороты закрывают, съезды направо, например. Возможно увеличение пробок. Здесь надо планировать время, заранее как-то раньше выходить, подождать автобуса, например, а он тоже ходит не всегда в одно и то же время, из-за этого на работу опаздывают, то есть какие-то проблемы с работодателем могут быть». «Я в ужасе от этой новости, потому что мне снова на работу придется добираться обходными путями. Это очень неудобно. Выход только из одного павильона возможен, а с другой стороны работает только на вход станция метро. На выход работает рядом с остановкой общественного транспорта, а вот в обратный путь… Мне не удалось в прошлый раз дождаться автобусов, я не очень понимала, как они ходят, плюс, они переполненные, поэтому обратно я всегда шла пешком. Я тратила 20 минут, но нервы были целее». «Если пересаживаться на эти бесплатные автобусы, приходится по несколько минут ждать, чтобы просто хотя бы войти. Закладывать на путь приходится на полчаса-час больше. Лично я решила пересесть на “серую” ветку и просто начала терять сознание в метро. Было очень душно, было очень много народу. Пользоваться такси тоже становится достаточно проблематично, потому что сразу же возрастает ценник до каких-то космических размеров, плюс, конечно, пробки. Надо организовать лучшее движение, отремонтировать дорогу на Ленинском проспекте, сделать нормальный съезд с МКАДа, чтобы просто потоки машин не преграждали дорогу».

Значительные проблемы ожидают и владельцев торговых точек в районе закрытого участка «оранжевой» ветки. Как рассказал “Ъ FM” совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, особенно серьезные убытки понесут заведения общепита: «У нас на "Новых Черемушках" рядом с метро, конечно, сразу трафик падает.

В случае, если метро закрывается, то сразу ощущается падение от 30% до 50%.

Не совсем близко от метро — то около 20%, потому что многие люди добираются каким-то другим транспортом. Как можно подготовиться к перекрытиям? Будем как-то пытаться по ходу пьесы смотреть, как это происходит, а что еще делать? Манифестации устраивать? Нет, конечно, это же нужно для города, это не просто так. Это обычный сезон, тем более сейчас пост, а это и так не самый лучший сезон, но будет еще хуже».

Станция метро «Воронцовская» должна открыться в этом году. Власти планируют, что из-за этого «Калужская» разгрузится на 40%, а вся «оранжевая» линия после полного ввода Большой кольцевой линии — как минимум на 15%. При этом почти для четырех сотен жителей районов Обручевский, Черемушки и Коньково дорога до Зюзина и Проспекта Вернадского сократится на 20 минут.

Ульяна Миненкова