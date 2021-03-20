Госдеп следит за арестом граждан Болгарии по делу о шпионаже в пользу России

Госдепартамент США внимательно следит за расследованием в Болгарии дела о шпионаже в пользу России, сообщил представитель ведомства Нед Прайс. Ранее обвинения в шпионаже предъявили шестерым сотрудникам Минобороны Болгарии и военной разведки.

«Болгария — наш друг, союзник по НАТО, партнер. Мы внимательно следим за болгарским расследованием дела о предполагаемом шпионаже в пользу России»,— написал господин Прайс в Twitter. Он уточнил, что США поддерживают суверенитет Болгарии и выступают против враждебных действий на ее территории.

Посольство России в Болгарии призвало прекратить спекуляции по делу о шпионаже до решения суда. Оно назвало сообщения о причастности России «к разведывательной деятельности против интересов Болгарии» очередной попыткой «демонизировать» Москву.