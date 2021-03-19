Аслан Карацев вышел на финальный уровень

В решающем матче Dubai Duty Free Tennis Championships, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $2 млн, сыграет россиянин Аслан Карацев. В полуфинале он в трех сетах победил своего соотечественника Андрея Рублева, прервав его беспроигрышную серию на состязаниях категории 500, продолжавшуюся 23 матча. В субботу соперником Карацева, который впервые вышел в финал турнира ATP, на данный момент занимает в рейтинге 42-е место, но теперь имеет возможность впервые пробиться в первую тридцатку, будет 81-я ракетка мира южноафриканец Ллойд Харрис, пробивавшийся в основную сетку через квалификацию.

До этого полуфинала Андрей Рублев и Аслан Карацев не сыграли друг с другом ни одного официального матча. Хотя и провели вместе неделю в феврале в Мельбурне во время победного для сборной России ATP Cup, а на прошлой неделе в Дохе даже выиграли в парном разряде титул, который на данный момент является для Карацева единственным на уровне ATP. Шансы Рублева, разумеется, котировались выше. В его пользу говорила и беспроигрышная серия из 23 матчей на турнирах категории 500, уступающая по продолжительности лишь серии Роджера Федерера, который в свое время не проигрывал на этих состязаниях 28 встреч подряд, и больший опыт столь ответственных поединков, и восьмое место в мировой классификации. Однако Карацев, сенсационный полуфиналист недавнего Australian Open, преподнес очередной сюрприз, впервые обыграв столь рейтингового соперника.

Проблемы Рублева ярко обозначились уже в третьем гейме первой партии.

Тогда он, правда, все-таки удержал свою подачу, но затем размашистая и очень агрессивная игра Карацева, за счет которой он, собственно, и выстрелил в Австралии, стала раз за разом ставить фаворита этого полуфинала в тупик. Взяв пять геймов подряд, Карацев был очень убедителен. Однако во втором сете он сначала упустил массу возможностей сделать брейк в седьмом и девятом геймах, а затем на своей подаче провалил десятый гейм, в котором допустил две двойные ошибки. И ситуация в матче выровнялась.

С точки зрения психологии для Карацева это был очень непростой момент, тем более что первый гейм третьего сета Рублев выиграл под ноль. Но тут Карацев подправил прицел, и у него снова начали проходить острые удары с задней линии. К тому же в третьем гейме уже Рублев помог сопернику двойной ошибкой, причем на очередном брейк-пойнте. Этот момент еще больше успокоил Карацева, и до счета 5:2 все ключевые розыгрыши оставались за ним. Ведя с двумя брейками, Карацев мог даже позволить себе проиграть в восьмом гейме свою подачу под ноль. Решилось же все в десятом гейме, когда при розыгрыше первого брейк-пойнта после смэша соперника в самую линию Рублев схватился за голову, а на втором брейк-пойнте пробил в коридор с приема. Карацев все-таки удержал подачу и вырвал победу — 6:2, 4:6, 6:4 — за 2 часа 12 минут.

«Удивляет ли меня выход в финал? Я пытаюсь не думать о том, насколько далеко двигаюсь по сетке. Просто готовлюсь к следующему матчу, составляю план на игру и уже на корте смотрю, что из этого получится»,— сказал после игры корреспонденту “Ъ” новоиспеченный финалист, который в следующий понедельник поднимется в рейтинге минимум на 9 позиций и окажется там не ниже, чем на 33-м месте.

Парадокс состоит в том, что, впервые выйдя в финал турнира ATP, причем далеко не самого последнего, 27-летний россиянин будет считаться его фаворитом.

Дело в том, что в другом полуфинале 82-я ракетка мира южноафриканец Ллойд Харрис, проиграв первый сет и уступая во втором — 2:4, за 2 часа 41 минуту сломил сопротивление канадца Дениса Шаповалова — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6). Рослый (193 см) 24-летний теннисист из Кейптауна, обладающий хорошей подачей, стал первым в истории Dubai Duty Free Tennis Championships, добравшимся до финала. Впрочем, россиянина, по его словам, статус фаворита финала «не поддавливает».

Евгений Федяков