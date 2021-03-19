«Рубин» — «Химки»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 19 марта

19 марта «Рубин» примет на своем поле «Химки» в матче 23-го тура ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту встречу. На победу «Рубина» можно поставить за 1.70, на ничью — за 3.80, на победу «Химок» —за 5.70, на незасчитанный гол — за 2.65, на гол головой — за 2.90, на гол из-за штрафной — за 3.00.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Игнатьева можно поставить за 3.50, на гол или ассист Конате — за 4.80, на гол Макарова во втором тайме — за 5.50, на то, что Мирзов забьет первый или последний гол в матче, — за 6.80, на гол Деспотовича из-за штрафной — за 15.00.

Денис Макаров

Макаров — второй бомбардир «Рубина» в этом сезоне. На его счету 6 забитых мячей в 21 матче чемпионата, в том числе 2 гола в 2 последних встречах. На гол Макарова можно поставить за 2.90, на гол левой ногой — за 3.20, правой — за 9.00, на гол из-за штрафной — за 10.00, на дубль — за 12.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Макарова. Варианты с самыми крупными коэффициентами: голы в обоих таймах за 25.00, первый и последний гол в матче за 25.00, автогол за 50.00.

Резиуан Мирзов

В этом сезоне нападающий забил 5 мячей в 10 играх чемпионата — больше всех в составе «Химок». На гол Мирзова можно поставить за 4.00, на гол правой ногой — за 4.20, на гол в первом тайме — за 8.00, во втором — за 7.80, на гол и победу «Химок» — за 10.00, на гол из-за штрафной — за 16.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Мирзова. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол головой за 20.00, удаление за 30.00, первый гол в матче и ничья за 30.00.

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