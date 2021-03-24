«То, что было в трендах, стало необходимостью» Глава представительства Epson в России — о том, что ждет рынок бизнес-техники в новых реалиях удаленной работы

В 2020 году один из крупнейших производителей печатающей и проекционной техники в мире — компания Epson — отпраздновал 30-летие работы на российском рынке. Из-за вызванной коронавирусом пандемии юбилей пришелся на самый непростой по всем параметрам год для всего мира. О том, как в Epson адаптировались к новым условиям ведения бизнеса, об извечном противостоянии струйной и лазерной печати, о внимании, которое компания уделяет проблеме экологии, и об успехах в области дополненной реальности рассказал глава московского представительства компании Epson Евгений Джаксимов.

— Как сказалась на работе Epson в России пандемия? Насколько сильно она повлияла на ваши внутренние и внешние процессы? Как вы адаптировались к новой реальности?

— И на глобальном уровне, и локально в России, как и большинство технологических компаний, мы довольно быстро адаптировали внутренние процессы к новым реалиям. Сотрудникам из регионов было чуть легче: для них это привычная удаленная работа, все рабочие процессы уже настроены. Коллегам из офиса было сложнее, но скорее психологически: пришлось адаптироваться к длительной работе из дома. Есть и приятные моменты: появилась возможность использовать время, которое раньше приходилось тратить на дорогу до работы и обратно, на общение с семьей, занятия спортом и хобби.

Если говорить о внешних процессах, в первую очередь о взаимодействии с партнерами и заказчиками, то здесь, конечно, на первом этапе были сложности — всем сторонам потребовалось время на перестройку. И все же бизнес есть бизнес, часть процессов претерпела кардинальные изменения, и это облегчило работу.

— Есть мнение, что 2020-й был лучшим годом для информтехнологий, поскольку людям пришлось осваивать удаленку и цифровые сервисы поневоле, что стало большим скачком в их развитии, цифровые компании получили невероятную фору. Что вы думаете на этот счет? Как, по вашим ощущениям, пандемия повлияла на темпы цифровизации бизнеса?

— Очевидно, что пандемия спровоцировала активное внедрение современных цифровых технологий, но революционных изменений не произошло — просто то, что было в трендах, стало необходимостью. Больше компаний подключилось к системам электронного документооборота. Увеличилась потребность в оснащении рабочих мест дома, резко вырос спрос на ноутбуки, принтеры и МФУ для этих задач. Выстрелили проекты удаленной техподдержки с помощью очков дополненной реальности (AR, augmented reality). Работодателям пришлось оптимизировать свой бизнес, повышая производительность в сложившихся условиях, и это, безусловно, принесло свои плоды. В любом случае все происходящее стало стимулом для переосмысления подходов к бизнесу и рабочим процессам.

— Если рассуждать применительно к вашей отрасли, как вы считаете, после безумного 2020-го мир уже никогда не будет прежним или, несмотря ни на что, все вернется на круги своя?

— Бизнес-направления работы компании довольно разнообразны — это проекционные решения, печатающая техника для дома и офиса, широкоформатные принтеры для коммерческих задач, AR-решения и многое другое. И в условиях пандемии в этих сферах ситуация складывается разная. Например, в сегменте инсталляционных проекторов, которые в основном используются на массовых мероприятиях, сложно было ожидать положительной динамики продаж, однако мы оптимистично смотрим на перспективы в этой области в следующем году (японский финансовый год начинается с апреля.— “Ъ”).

Неожиданностью для нас стал довольно высокий в сложившихся условиях спрос на сублимационные принтеры для текстильной печати. Многие типографии, производители текстильных изделий и рекламной продукции не могли работать в полную силу своих возможностей, однако именно в печати на текстиле они увидели для себя точку роста в 2020 году.

Если говорить о направлении офисной печати, то, даже несмотря на условия удаленной работы и переход на цифровой документооборот, спрос на печатающие устройства просел лишь в некоторых сегментах. При этом потребность в настольных персональных устройствах выросла, люди покупали принтеры и МФУ домой для работы и учебы.

Конечно, 2020 год оставит свой отпечаток на устоявшихся бизнес-процессах и стиле жизни. Чего стоит только массовый переход на видеоконференции. И хотя ничто не заменит живое общение, нужно признать, что при определенных условиях современные платформы для удаленной работы повышают эффективность взаимодействия. В прошедшем году практически все (и для работы, и для учебы, и для общения) вынуждены были освоить этот канал коммуникации, и очевидно, что мы продолжим его использовать в дальнейшем гораздо чаще, чем до пандемии.

— Что сейчас происходит со спросом в целом на печатную технику? Какую динамику показывают поставки производителей печатающих устройств в Россию?

— 2020-й, конечно, внес значительные коррективы в бизнес-процессы как на рынке техники в целом, так и печатного оборудования в частности. С одной стороны, ограничения, вызванные эпидемиологической обстановкой в странах, где расположены заводы, повлекли за собой снижение доступности некоторых категорий товара. С другой стороны, рынок вырос в количественных показателях продаж, но упал в денежном выражении. Я уже упоминал, что люди скупали принтеры для дома и удаленной работы, однако предпочитали самые доступные по цене, не рассчитывая, что данная ситуация может продлиться так долго. В какой-то момент спрос даже стал превышать предложение. Сейчас можно говорить о том, что спрос на печатную технику за последние месяцы практически вернулся к показателям прошлого года.

— У Epson в России два главных направления бизнеса — печатающая техника и проекционное оборудование. В каком соотношении распределяется выручка Epson между этими направлениями? Как себя чувствуют именно проекторы?

— Половина прибыли нашего подразделения приходится на устройства персонального использования, куда входят не только принтеры и МФУ, но и сканеры. При этом нельзя однозначно классифицировать это направление как только потребительское, так как часть продаж идет в корпоративный сегмент. Например, нашу «Фабрику печати» — струйные бескартриджные модели — компании закупали в качестве настольного персонального решения для бизнеса. В этом сегменте сохраняется стабильно высокий спрос.

Доля же проекционного оборудования составляет 25% от всего объема продаж в регионе, оно включает в себя проекторы для дома, решения для бизнеса и проекторы высокой яркости для профессиональных инсталляций. Epson уверенно занимает лидирующие позиции на различных направлениях проекторного рынка.

Остальные 25% приходятся на бизнес-направление, которое активно развивается в последние годы. Сюда входят высокопроизводительные печатные решения для офиса и устройства для широкоформатной печати — от принтеров для печати CAD-документов до индустриальных решений для печати по текстилю.

— Для многих может стать откровением, что Epson — это не только широко известный в мире производитель принтеров и проекторов. На родине в Японии Epson делает массу разной продукции, и даже не верится, что это устройства одного бренда. Так, кроме принтеров и проекторов это еще носимые продукты и индустриальные решения (роботы и микроконтроллеры). Но, насколько я понимаю, либо они не поставляются в Россию, либо этим занимаются другие компании. Почему так сложилось?

— Да, действительно, в портфеле компании Epson, глобального мирового бренда, больше направлений — и на нашем рынке не все они представлены. Это связано в первую очередь с уровнем спроса, готовностью локального рынка к новым продуктам. Это стандартная практика. Например, европейский рынок только через несколько лет после нас представил у себя линейку «Фабрика печати». Мы проводим исследования и, если понимаем, что спрос будет на достаточном уровне и оправдает затраты на введение новых устройств на рынок, конечно, будем рады представить новые продукты в России.

— Тем не менее Epson известна как производитель прежде всего струйных принтеров и «Фабрик печати». Кажется, противостояние струйных и лазерных принтеров сродни самым непримиримым соперничествам в мире — Pepsi и Coca-Cola, Canon и Nikon, PC и Mac, чай и кофе и так далее. Каковы все-таки главные плюсы струйной печати?

— Дело скорее не в противостоянии, а в стереотипах. Лазерная технология в свое время вытеснила струйную из офиса «домой», то есть струйная техника стала восприниматься исключительно как решение для домашней печати. Однако современные струйные принтеры и МФУ имеют массу преимуществ перед лазерными моделями, они активно используются во многих государственных и коммерческих организациях, особенно за рубежом. Мы знаем много примеров, когда наши струйные машины справлялись с заданиями, которые были не под силу лазерным.

Фото: Epson

Основное и главное их преимущество — более выгодная стоимость владения устройством при больших объемах печати. Из-за конструктивных особенностей у струйных принтеров значительно меньше этапов в процессе воспроизведения изображения — отсутствуют такие дорогостоящие расходники, как печка и фотобарабан. Исходя из этого выше и надежность.

Кроме того, в отличие от лазерной для струйной пьезоэлектрической технологии печати Epson не требуется нагрев, соответственно, можно использовать больше разнообразных видов бумаги, пленок и конвертов. Наша технология потребляет значительно меньше электроэнергии, а значит, струйные устройства могут, например, спокойно работать от любого источника бесперебойного питания.

Другие преимущества касаются чернил. Во-первых, пигментные чернила прочно закрепляются на поверхности бумаги и не осыпаются со временем. Во-вторых, оригинальные чернила не пахнут при печати, поэтому отпадает необходимость в дополнительном проветривании помещения. Все это делает струйную технику более универсальной и подходящей для использования, в том числе в медицинских и образовательных учреждениях.

Для наших офисных печатающих устройств чернила поставляются в контейнерах большого ресурса, а не в маленьких картриджах, как было раньше, и хватает их надолго. Например, в МФУ серии Epson RIPS ресурс чернильного контейнера может достигать 86 тыс. отпечатков по ISO.

Учитывая, насколько в период пандемии и экономической турбулентности важна экономия каждой копейки, покупка струйного принтера как в домашний, так и в обычный офис — хороший способ полностью решить вопрос печати большого объема документации.

— Потребитель все чаще делает выбор в пользу продукции тех компаний, в чьей повестке звучит тема экологии. Какое внимание безвредности продукции уделяют в Epson?

— Глобально Epson стремится к снижению негативного воздействия на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла продукта — от производства и логистики до утилизации. Результаты такой политики фиксируют международные независимые организации: в 2020 году Epson получила платиновый рейтинг EcoVadis за высокие баллы в категориях «Защита окружающей среды», «Условия труда и соблюдение прав человека» и «Устойчивые закупки» и вошла в 1% лучших компаний отрасли. За инновационные разработки в сфере струйной печати и вклад в снижение негативного воздействия на окружающую среду компания была отмечена почетной наградой Minister of Economy, Trade and Industry Award. Также в конце прошлого года международная некоммерческая организация CDP (ранее Disclosure Project Carbon) присвоила компании Epson высший рейтинг A в категориях «Борьба с изменением климата» и «Защита водных ресурсов». Рейтинги CDP признаны во всем мире и свидетельствуют о прозрачности экологической политики исследуемых компаний.

Что касается самих технологий, то, как я уже отмечал, запатентованная Epson технология Micro Piezo не использует нагрев при печати. Отсутствие нагрева позволяет снизить энергопотребление до 90% по сравнению с аналогичными лазерными аппаратами. А благодаря меньшему числу ресурсных деталей и высокой емкости расходных материалов снижается количество материалов, требующих последующей утилизации.

Кстати, производство бескартриджных моделей «Фабрика печати Epson» позволило сократить выбросы CO2 в атмосферу на 160 тыс. тонн по сравнению с выпуском такого же количества картриджных моделей благодаря меньшему использованию пластика — основного компонента картриджей.

— Вернемся к принтерам. Уже давно предсказывают скорое наступление безбумажной эпохи. «Вот еще пара лет, и все» — слышали много раз, да что-то никак эта эпоха не наступает. Наступит ли, по-вашему?

— В офисной печати, даже несмотря на переход на удаленную работу и цифровой документооборот, спрос на печатающие устройства не только не падает, а в каких-то сегментах даже растет. До сих пор в компаниях — и частных, и государственных — существует много задач, которые требуют бумажной копии. Будут ли со временем снижаться объемы печати? Постепенно — безусловно. Но пока электронный документооборот не введут повсеместно, печатные устройства будут востребованы. И в ближайшие пять или даже десять лет ситуация вряд ли кардинально поменяется.

— С точки зрения рыночных тенденций куда движется рынок бизнес-техники в целом и печатного оборудования в частности? Каким вы видите будущее принтеров?

— Рынок движется за запросами пользователей, и основной запрос на протяжении последних десяти лет — снижение себестоимости печати и стоимости владения. Кстати, последний параметр — совокупную стоимость владения — пользователи стали просчитывать относительно недавно.

Раньше в основном ориентировались только на цену самого устройства, не закладывая расходы, необходимые в процессе эксплуатации. В последние годы многие пересмотрели свой подход и не только учитывают цену устройства, но и считают обслуживание, все расходники и замену ресурсных деталей. Больше десяти лет назад Epson стала первым брендом, перешедшим на систему бескартриджной печати в массовом сегменте, которая позволила значительно снизить и себестоимость печати, и стоимость владения устройством. Да, сами устройства стали дороже, но при этом они обзавелись более доступными расходными материалами. И те, кто не гнался за первоначальной низкой ценой, понимал, что такое решение обеспечит экономию не сиюминутную, а на два или даже три года вперед. Со временем эту же модель компания стала интегрировать во все решения — от компактных домашних до производительных офисных устройств.

Перейдут ли все на струйную печать? Безусловно, нам бы этого хотелось. Но если говорить серьезно, то переход на струйные решения — это современный тренд, причем международный. По данным независимых исследовательских агентств, во многих европейских странах доля струйной печати уже преобладает над лазерной. Другой важный фактор, который подтверждает данное утверждение: Epson не единственный крупный производитель печатающей техники, продвигающий струйные принтеры.

— Epson первой массово запустила в производство бинокулярные очки дополненной реальности Epson Moverio. Какое место компания отводит этому направлению своей работы?

— AR — одно из самых актуальных направлений XXI века, и Epson видит большой потенциал у этой технологии. Интерес к видеоочкам растет год от года. Более того, он не исчезает даже во время кризисов. Например, увеличение спроса мы наблюдаем в бизнес-сегменте и в условиях пандемии-2020: это решение для удаленного контроля и техподдержки стало особенно актуальным в период ограничения мобильности людей как в пределах страны, так и в мире.

— Каковы сферы применения у этого продукта? Кто входит в число ваших крупнейших клиентов?

— В целом в России и за рубежом видеоочки Moverio находят применение в самых различных сегментах — это и персональное использование (игры, серфинг в интернете, музыка, просмотр фильмов, в том числе в 3D-формате, пилотирование дронов и другое), и коммерческое. Например, если говорить о бизнес-сегменте, то здесь видеоочки используются в промышленности, производстве, логистике, образовании и культуре. Новое и перспективное направление — медицина, в частности хирургия и стоматология.

Один из наиболее популярных сценариев в бизнесе — удаленное сервисное обслуживание. Пользователь (рабочий или инженер), надев очки и показав с их помощью проблему или место поломки, где требуется ремонт или сервис, может получить профессиональную поддержку удаленного эксперта в режиме реального времени. Как это выглядит на практике? Эксперт, находящийся, может быть, за тысячи километров от пользователя, видит его глазами: видеопоток с камеры очков передается эксперту на монитор компьютера. Оценив проблему, эксперт, в свою очередь, отправляет соответствующие инструкции на дисплеи очков пользователя. При этом пользователь одновременно и слышит эксперта (через наушники), и может разговаривать с ним. Руки пользователя остаются свободными, он просто выполняет инструкции, которые выводятся на дисплеи очков, а эксперт, находясь удаленно, контролирует и руководит процессом.

Очки используются, например, на заводах «Coca-Сola HBC Россия». По схожему сценарию используют их и за рубежом: в Siemens Mobility (Германия), в Comexi (производитель решений в области гибкой упаковки), в Marchesini (производитель упаковочных машин и производственных линий для фармацевтической промышленности).

Если говорить о других возможных вариантах применения, то встроенная в очки камера также может считывать специальные метки на объектах и выводить на дисплеи соответствующую этой метке информацию, например интерактивные пошаговые инструкции (как видео, так и аудио), информацию о состоянии объекта, 3D-модели деталей сложного оборудования и многое другое.

Возможность распознавать метки и выводить дополнительную информацию часто используют музеи: при обнаружении метки (например, в виде QR-кода) посетитель получает доступ к аудио, видео и интерактивному контенту об экспонате. Также у нас есть кейсы с применением видеоочков в театрах. В одном случае на дисплеи очков выводятся синхронизированные с постановкой субтитры на необходимом языке, во втором случае — все то же самое, только решение используется для людей с нарушением слуха.

Возможности использования видеоочков не ограничены какой-либо сферой применения, и сегодня они успешно работают в различных сегментах рынка — от нефтегазовой отрасли до ритейла.

Беседовал Никита Баженов