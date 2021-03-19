ФК «Тамбов» пропустил пять мячей от «Сочи» в 23-м туре РПЛ

Гостевой матч 23-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) в Сочи закончился для ФК «Тамбов» разгромным поражением - 0:5. Впрочем, открыть счет хозяева смогли благодаря голу нападающего сборной страны Антона Заболотного лишь на второй добавленной к первому тайму минуте. А до этого у гостей несколько возможностей отличиться упустил форвард Кирилл Климов, в том числе, не использовал он и выход один на один с вратарем соперника.

Вскоре после начала второго тайма, на 55-й минуте, «Тамбов» пропустил второй мяч - от защитника сочинцев Сергея Терехова, а после 70-й минуты гости фактически заверили матч, позволив хозяев отличиться еще трижды. На 74-й минуте забил вышедший на замену нападающий Александр Руденко, на 80-й Антон Заболотный оформил дубль, а на 90-й отличился еще один молодой форвард Максим Барсов.

После четвертого поражение подряд «Тамбов» единолично занимает последнее место в таблице РПЛ с 13 очками. В следующем туре, уже 4 апреля, единственный представитель Черноземья в первенстве сыграет в Саранске против столичного ЦСКА.

Почему судьба ФК «Тамбов» в РПЛ предрешена, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков