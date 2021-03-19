После обрушения крыши школы в Татарстане возбудили уголовное дело

Уголовное дело об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) завели сегодня в связи с обрушением кровли начальной школы в селе Сюрда Арского района Татарстана. Как сообщила прокуратура республики, дело возбуждено в отношении пока неустановленных лиц.

Как писал «Ъ-Казань», обрушение произошло 15 марта. Служба МЧС получила сообщение о происшествии в 16:55. К тому времени в школе никого не было: занятия завершились в 12:00, и все четверо учеников и три работника уже разошлись. Никто не пострадал.

Дело возбудили после проверки, проведенной районной прокуратурой. Она установила, что площадь обрушения составила 280 кв.м. Одноэтажное здание школы было построено в 1970 году, и, по словам ее директора, капитальный ремонт здесь ни разу не проводился. Еще в 2013 году, когда муниципалитет передавал здание в оперативное управление Новокинерской средней школе, его износ составлял 100%.

Также, по данным прокуратуры, в момент обрушения на крыше школы было много снега: его не убирали с начала февраля.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"