В Татарстане обрушилась кровля школы, пострадавших нет

В селе Сюрда Арского района Татарстана в понедельник обрушилась кровля на одноэтажном здании начальной образовательной школы. Площадь обрушения составила 70%. Сообщение о происшествии поступило в 16:55, информирует ГУ МЧС по Татарстану.

По данным спасателей, на момент обрушения в школе людей не было: занятия завершились в 12:00 и все четверо учеников к тому времени разошлись. Никто не пострадал.

В МЧС предполагают, что обрушение произошло из-за ветхости здания, которое было построено в 1970 году. Само здание кирпичное г-образной формы, 8х50 метров, кровля двускатная металлическая по деревянной обрешетке.

В сообщении отмечается, что в этом же здании находится детский сад, который сегодня посетили также четыре ребенка. Кровля детсада не пострадала.

Теперь ученикам из села Сюрда придется ездить на занятия за 4 км — в среднюю школу села Новый Кинер.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"