Балчуг ждет реконструкция

На острове Балчуг реконструируют набережные и сквер уже в этом году. Проект благоустройства представил мэр Сергей Собянин. Планируется, что сам Балчуг условно разделят на две зоны — историческую и современную. Тротуары внутри острова обещают привести в порядок и разместить там «классические московские» лавочки, а пространство вдоль набережных сделать в стиле минимализм.

Установить удобную инфраструктуру в стиле 40-х годов прошлого века власти планируют в Репинском сквере. Там же обещают высадить новые деревья и максимально сохранить старые зеленые насаждения. Все работы планируют закончить за весну-лето.

Теоретически, реконструкция должна сделать остров привлекательным и для простых москвичей, и для предпринимателей, но проблемы все же могут возникнуть, рассуждает консультант программы развития ООН и руководитель европейского проекта «Цифровые города» Ирина Ирбитская: «Весь центр Москвы — это лакомое место. Остров Балчуг находится на нулевом золотом меридиане Москвы.

Здесь нет вопросов о том, что это выгодное инвестирование для города в целом.

Этим проектом предусмотрен доступ к воде. Это мощнейший аттракт в городе. Как только пойдет поток на воду, начнет развиваться инфраструктура первых этажей — магазинчики, кафе, и прочее-прочее — потому что она развивается исключительно на пешеходном транзите. Будут люди проходить, это все будет работать, это станет выгодным местом для ресторанного бизнеса, какого-то еще сервисного и так далее.

Если говорить о сложности проекта, то по сравнению с территорией “Зарядья”, это гораздо меньший участок. Во-вторых, все-таки это территория, довольно бурно развивавшаяся за последнее время. Инженерная инфраструктура там достаточно хорошо проработана и освоена. Сильных проблем быть не должно. Что касается каких-то подводных камней, действительно, участок сложный, он все-таки раньше в зоне заболоченности находился, возможно, какие-то проблемы будут с гидрологией. Тем не менее я думаю, что они тоже будут преодолены. Что касается, не затянется ли это, Москва в течение всего периода правления Собянина показывает какие-то невероятные скорости преобразований.

При этом я надеюсь, что предыдущий опыт будет учтен и реконструкция не приведет к банкротству тех, кто уже ведет бизнес на острове. Вообще-то, обычно формируется оператор процессов городских преобразований, в котором держатели кафе и власти договариваются о том, как они этот период переживают. Это могут быть какие-то налоговые послабления, возможно, какие-то субсидии, чтобы бизнесмены смогли пережить этот период. Возможно, стоит дать какие-то места в городе для переноса бизнеса на этот период с каким-то арендным дисконтом. То есть нужно о них позаботиться, нельзя приносить их в жертву».

“Ъ FM” связался с несколькими заведениями, располагающимися на острове Балчуг, однако, там рассказали, что пока не слышали о будущей реконструкции.

Впрочем, партнер компании Colliers Владимир Сергунин сомневается, что ситуация для действующего бизнеса будет критической. Кроме того, по его словам, благоустройство острова значительно повысит его привлекательность для премиум-девелоперов.

«У Москвы все-таки есть методы сохранения доступа к объектам стрит-ритейла. Конечно, там падает трафик, но в будущем, так как Москвы инвестирует большие деньги в тротуары, в пешеходные дорожки и так далее, естественно, это с лихвой компенсируется в будущем. Поэтому не думаю, что какие-либо банкротства будут носить массовый характер.

С точки зрения недвижимости, это, конечно, стремительно взвинтит цены в этом районе, и привлекательность земельных участков там увеличится в разы.

На сегодняшний день если 1 кв. м в среднем в этом районе в проектах класса “бизнес” стоит порядка 600-800 тыс. руб., то я думаю, что с инвестициями Москвы в облагораживание данного района средняя цена метра может перевалить там за 1 млн руб.», — сказал Владимир Сергунин.

Впрочем, среди жителей Балчуга к проекту благоустройства относятся скептически, отмечает муниципальный депутат района Замоскворечье Вера Леонова. По ее словам, во время публичных обсуждений власти так и не учли пожелания москвичей.

«На первой встрече фактически проект был разработан, и жители были поставлены перед фактом. На последующей встрече выяснилось, что большая часть замечаний учтена не была. Наш комментарий: огромная проблема острова — это отсутствие поперечных связей. За последние 20 лет их становится все меньше и меньше. То тут, то там заборы, целые переулки, например, Комиссариатский переулок перекрыт шлагбаумами, хотя это территория общего пользования. Такие моменты совершенно не были учтены.

Конечно, жители устали от благоустройства. Вообще-то, очень сложно жить в условиях постоянной стройки. Городское пространство меняется, и меняется такими темпами, потому что у всех у нас есть места, к которым мы привыкли, которыми мы дорожим. Другая проблема — это скорость реализации, которая не позволяет более внимательно относиться к деталям. В результате очень многие процессы запараллеливаются, это оказывает влияние на качество. Например, Озерковская и Овчинниковская набережные были благоустроены всего два года назад, но очень много испорчено просто за счет плохого качества уличного оборудования. Урны поржавели на второй сезон», — рассказала Вера Леонова.

Работы по благоустройству набережных и сквера на Балчуге в мэрии планировали начать еще в прошлом году, но перенесли сроки из-за пандемии. Вместо этого в 2020-м власти реконструировали набережную Тараса Шевченко, Бережковскую набережную до моста Богдана Хмельницкого, половину Украинского бульвара и обе Бородинские улицы.

Ульяна Миненкова