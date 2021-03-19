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Белый дом объяснил, что Байден трижды споткнулся на трапе из-за ветра

Президент США Джо Байден трижды споткнулся, пока поднимался по трапу самолета. Белый дом утверждает, что с главой государства все в порядке и что он упал из-за ветра.

«Довольно ветрено на улице, очень ветрено. Я сама почти упала на ступенях»,— сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге на борту президентского самолета (запись распространили журналисты в соцсетях). По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно».

Руководитель пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд сообщила, что господин Байден «всего лишь оступился на лестнице». Ему не потребовалась медпомощь. «Не более чем оступился на лестнице»,— написала госпожа Бедингфильд в Twitter.

Джо Байдену 78 лет. Осенью 2020 года он получил переломы костей стопы, когда играл со своей собакой. После этого он несколько недель носил фиксатор.

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