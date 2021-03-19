В Горячем Ключе закрылся ковидный госпиталь

Минздрав Краснодарского края в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции принял решение вернуть центральную городскую больницу Горячего Ключа к обычному режиму работы, сообщает пресс-служба администрации города.

По этой причине центральная больница Горяего Ключа с 19 марта остановила прием пациентов с коронавирусом. В ближайшее время в медучреждении пройдет санитарная обработка всех помещений, оборудования, вентиляционных систем. После этого начнется прием жителей города в штатном режиме.

Центральная городская больница города Горячий Ключ работала в режиме ковидного госпиталя почти год, с 7 апреля 2020 года. Точная дата открытия больницы для приема пациентов сообщат дополнительно.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Адыгее закрыли два ковидных госпиталя. Майкопский ковидный госпиталь, функционировавший на базе городской больницы и энемский, принимавший пациентов в районной больнице, прекратили свою работу на фоне снижения заболеваемости коронавируса.

Ольга Логинова