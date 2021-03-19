Два ковидных госпиталя закрыли в Адыгее

Майкопский ковидный госпиталь, функционировавший на базе городской больницы и энемский, принимавший пациентов в районной больнице, прекратили свою работу на фоне снижения заболеваемости коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Майкопе коронавирусных больных продолжает лечить госпиталь на базе инфекционной больницы. В нем развернуто 200 коек, лечение получают 119 человек, что составляет 59,5% всей загруженности коечного фонда.

В Энемской районной больнице сейчас проводятся дезинфекционные мероприятия и расстановка нового оборудования. В обычном режиме больница начинает работать с 29 марта 2021 года.

В хирургическом отделении Майкопской городской больнице, где ранее также был развернут ковидный госпиталь, проводится косметический ремонт. В дальнейшем в учреждении здравоохранения будут проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия, после чего, в начале апреля, больница заработает в обычном режиме.

В настоящий момент в Адыгее продолжается вакцинация населения от коронавируса. Открыт 31 пункт вакцинации. Сделать прививку от коронавируса может любой житель республики старше 18 лет. Всего в республику было поставлено 15 тыс. доз вакцины и уже привито 12,8 тыс. человек.

По данным на 18 марта 2021 года в Адыгее выявили девять случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заразившихся составило 13,9 тыс. человек.

Саида Панеш