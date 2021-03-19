Роскомнадзор разъяснил необходимость сбора данных абонентов

Представитель Роскомнадзора объяснил причины появления инициативы масштабного сбора данных об абонентах, сообщает РБК. По его словам ведомства, эта информация нужна для поиска людей, которые используют сим-карты, оформленные на других.

Сейчас закон обязывает операторов самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте, но системы проверки этих сведений не существует. Роскомнадзор с помощью инициативы планирует бороться с серыми сим-картами, которые оформляются на ИП и юридических лиц.

«Если Роскомнадзор выявит, что за короткий промежуток времени осуществлялись звонки с нескольких сим-карт, оформленных на одного человека, и исходили из разных концов города, то пользователи этих сим-карт окажутся под подозрением»,— сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может получить право требовать от операторов мобильной связи предоставлять личные данные абонентов. Если проект постановления правительства будет принят, операторы будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах. В частности, речь идет о таких сведениях, как ФИО, паспортные данные. Также будет передаваться информация о видах звонков, которые совершали абоненты или пользователи корпоративных тарифов, номера вызывающего и вызываемого абонента. В Минцифры заявили, что новые меры не нарушат тайну связи и не коснутся содержимого звонков и сообщений.