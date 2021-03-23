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LEXUS LC500 CONVERTIBLE

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 90
Двигатель, тип бензиновый V8
Рабочий объем, куб. см 4969
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 477 при 7100
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 540 при 4800
Привод задний
Трансмиссия 10AT
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 4,7
Максимальная скорость, км/ч 270
Средний расход топлива, л на 100 км 12,5
Цена в России (купе), руб. 9 144 000
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