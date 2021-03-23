LEXUS LC500 CONVERTIBLE

Двигатель, тип бензиновый V8 Рабочий объем, куб. см 4969 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 477 при 7100 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 540 при 4800 Привод задний Трансмиссия 10AT Разгон от 0 до 100 км/ч, с 4,7 Максимальная скорость, км/ч 270 Средний расход топлива, л на 100 км 12,5 Цена в России (купе), руб. 9 144 000