Audi A4 Sedan 35 TFSI

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|Двигатель, тип
|R4, бензиновый, с системой умеренного гибрида и турбонаддувом
|Рабочий объем, куб. см
|1984
|Максимальная мощность, л.с. при об/мин
|150 при 3900–6000
|Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
|270 при 1300–3850
|Трансмиссия
|7AT, S-tronic
|Привод
|передний
|Максимальная скорость, км/ч
|210
|Разгон от 0 до 100 км/ч, с
|8,9
|Средний расход топлива, л на 100 км
|7
|Цена в России, руб.
|от 2 375 000
Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro
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|Двигатель, тип
|R4, бензиновый, с системой умеренного гибрида и турбонаддувом
|Рабочий объем, куб. см
|1984
|Максимальная мощность, л.с. при об/мин
|249 при 5000–6000
|Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
|370 при 1600–4500
|Трансмиссия
|7AT, S-tronic
|Привод
|полный, quattro ultra
|Максимальная скорость, км/ч
|250
|Разгон от 0 до 100 км/ч, с
|6
|Средний расход топлива, л на 100 км
|7,1
|Цена в России, руб.
|от 2 793 000
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