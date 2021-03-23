Audi A4 Sedan 35 TFSI

Двигатель, тип R4, бензиновый, с системой умеренного гибрида и турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 1984 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 150 при 3900–6000 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 270 при 1300–3850 Трансмиссия 7AT, S-tronic Привод передний Максимальная скорость, км/ч 210 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 8,9 Средний расход топлива, л на 100 км 7 Цена в России, руб. от 2 375 000