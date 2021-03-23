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Audi A4 Sedan 35 TFSI

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 42
Двигатель, тип R4, бензиновый, с системой умеренного гибрида и турбонаддувом
Рабочий объем, куб. см 1984
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 150 при 3900–6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 270 при 1300–3850
Трансмиссия 7AT, S-tronic
Привод передний
Максимальная скорость, км/ч 210
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 8,9
Средний расход топлива, л на 100 км 7
Цена в России, руб. от 2 375 000

Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro
Двигатель, тип R4, бензиновый, с системой умеренного гибрида и турбонаддувом
Рабочий объем, куб. см 1984
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 249 при 5000–6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 370 при 1600–4500
Трансмиссия 7AT, S-tronic
Привод полный, quattro ultra
Максимальная скорость, км/ч 250
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 6
Средний расход топлива, л на 100 км 7,1
Цена в России, руб. от 2 793 000
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