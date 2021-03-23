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Renault Duster

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 32
Двигатель, тип бензиновый, R4 с турбонаддувом
Объем двигателя, куб. см 1332
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 149 при 5250
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 250 при 1700
Трансмиссия 6MT
Привод полный
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 10,7
Максимальная скорость, км/ч 194
Средний расход топлива, л на 100 км 6,7
Цена в России, руб. от 945 000
Renault Duster
Двигатель, тип дизель, R4 с турбонаддувом
Объем двигателя, куб. см 1461
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 109 при 4000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 240 при 1750
Трансмиссия 6 MT
Привод полный
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 13,3
Максимальная скорость, км/ч 167
Средний расход топлива, л на 100 км 5,3
Цена в России, руб. от 945 000
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