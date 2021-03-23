Двигатель, тип бензиновый, R4 с турбонаддувом Объем двигателя, куб. см 1332 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 149 при 5250 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 250 при 1700 Трансмиссия 6MT Привод полный Разгон от 0 до 100 км/ч, с 10,7 Максимальная скорость, км/ч 194 Средний расход топлива, л на 100 км 6,7 Цена в России, руб. от 945 000 Renault Duster Двигатель, тип дизель, R4 с турбонаддувом Объем двигателя, куб. см 1461 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 109 при 4000 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 240 при 1750 Трансмиссия 6 MT Привод полный Разгон от 0 до 100 км/ч, с 13,3 Максимальная скорость, км/ч 167 Средний расход топлива, л на 100 км 5,3 Цена в России, руб. от 945 000