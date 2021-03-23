Skoda Octavia 1.4 TSI

Двигатель, тип бензиновый, R4 Объем двигателя, куб. см 1395 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 150 при 5000 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 250 при 1500 Трансмиссия АКП, 8 Привод передний Максимальная скорость, км/ч 223 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 9 Средний расход топлива, л на 100 км 5,5 Цена в России, руб. от 1 500 000