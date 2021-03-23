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Skoda Octavia 1.4 TSI

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 10
Двигатель, тип бензиновый, R4
Объем двигателя, куб. см 1395
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 150 при 5000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 250 при 1500
Трансмиссия АКП, 8
Привод передний
Максимальная скорость, км/ч 223
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 9
Средний расход топлива, л на 100 км 5,5
Цена в России, руб. от 1 500 000
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