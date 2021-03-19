Автомобилям Tesla в Китае запретили въезд на территорию военных объектов

В Китае запретили въезд на территорию военных объектов и гарнизонов автомобилям Tesla. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, это было сделано из опасения, что встроенные в эти автомобили камеры могут собрать какие-либо секретные данные или раскрывать местонахождение конкретных объектов.

Источники агентства сообщили, что в приказе, выпущенном военным командованием, владельцам автомобилей Tesla рекомендовано парковаться за пределами территорий, занимаемых военными объектами. В автомобилях Tesla есть несколько небольших наружных камер, которые помогают водителю при парковке и при езде в режиме автопилота. По словам источников, их наличие вызывает обеспокоенность, что Tesla может через них собирать секретные данные, а китайские власти не могут это отследить и предотвратить. В китайском представительстве Tesla отказались дать комментарии Bloomberg. От Министерства обороны КНР агентство ответа не дождалось.

Алена Миклашевская