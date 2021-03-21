Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

|
|Город
|Средняя цена (тыс. руб. за 1 кв. м)
|Динамика
|мар.21
|фев.21
|мар.20
|за месяц
|за год
|Москва
|245,8
|232,9
|203
|6%
|21%
|Санкт-Петербург
|171,5
|159
|126,3
|8%
|36%
|Казань
|108,9
|103,1
|88,5
|6%
|23%
|Екатеринбург
|94,5
|95,9
|85,7
|-1%
|10%
|Нижний Новгород
|101,9
|95,1
|73,1
|7%
|39%
|Уфа
|86,4
|86,1
|78,4
|0%
|10%
|Новосибирск
|84
|85
|65,9
|-1%
|27%
|Пермь
|76,2
|74,4
|55,2
|2%
|38%
|Краснодар
|69,9
|72,1
|65
|-3%
|8%
|Красноярск
|77,7
|72,1
|59,5
|8%
|31%
|Ростов-на-Дону
|69,2
|70,5
|58,3
|-2%
|19%
|Волгоград
|61
|66,7
|58
|-9%
|5%
|Воронеж
|66,6
|64,7
|60
|3%
|11%
|Самара
|60
|58
|56,5
|3%
|6%
|Челябинск
|52,9
|55,9
|56,4
|-5%
|-6%
|Омск
|45
|43,1
|38
|4%
|18%