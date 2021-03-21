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Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

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Город Средняя цена (тыс. руб. за 1 кв. м) Динамика
мар.21 фев.21 мар.20 за месяц за год
Москва 245,8 232,9 203 6% 21%
Санкт-Петербург 171,5 159 126,3 8% 36%
Казань 108,9 103,1 88,5 6% 23%
Екатеринбург 94,5 95,9 85,7 -1% 10%
Нижний Новгород 101,9 95,1 73,1 7% 39%
Уфа 86,4 86,1 78,4 0% 10%
Новосибирск 84 85 65,9 -1% 27%
Пермь 76,2 74,4 55,2 2% 38%
Краснодар 69,9 72,1 65 -3% 8%
Красноярск 77,7 72,1 59,5 8% 31%
Ростов-на-Дону 69,2 70,5 58,3 -2% 19%
Волгоград 61 66,7 58 -9% 5%
Воронеж 66,6 64,7 60 3% 11%
Самара 60 58 56,5 3% 6%
Челябинск 52,9 55,9 56,4 -5% -6%
Омск 45 43,1 38 4% 18%

Источник: данные аналитического центра ЦИАН.



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