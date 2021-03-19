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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

БДТ на время ремонта главной сцены будет гастролировать с модульной конструкцией

Большой драматический театр (БДТ) им. Товстоногова на время реконструкции главной сцены театра будет гастролировать с модульной конструкцией.

Как сообщили в Смольном, проект передвижного театра разрабатывается. Вместимость зрительного зала составит 500 мест. По словам художественного руководителя БДТ Андрея Могучего, с таким передвижным театром можно будет гастролировать по России и миру. «Мы уже предложили эту идею Министерству культуры»,— сказал он.

Ремонт здания театра на Фонтанке начнется в апреле. Малая сцена на Каменноостровском проспекте будет работать. Кроме того, спектакли БДТ будут проходить на сценах других петербургских театров.

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