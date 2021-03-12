Спектакли БДТ с апреля будут проходить на других площадках

Спектакли Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова с апреля будут проходить на других площадках из-за ремонта здания БДТ. Об этом сообщает пресс-служба театра, поясняя, что некачественный ремонт привел к протечкам в подвальных помещениях и крыше театра.

Работы будут выполнены в рамках очередного этапа ликвидации последствий реконструкции, которая проводилась в здании несколько лет назад.

Напомним, реконструкция здании театра завершилась в 2014 году. В 2018 году Генпрокуратура РФ по итогам выездной проверки выявила многочисленные нарушения хода проведения реставрационных работ в здании театра.По ее результатам были выявлены проблемы с гидроизоляцией подвала и устройством крыши. В частности, под зрительным залом, были обнаружены трещины в строительных конструкциях, в помещениях театра — отслоения плитки на полу и протечки. Было возбуждено дело о злоупотреблениях полномочиями со стороны сотрудников заказчика — Северо-Западной дирекции по строительству Министерства культуры. Кроме этого, уголовное дело о мошенничестве при реконструкции объектов БДТ возбудили в отношении компаний-подрядчиков «Балтстрой» и ТДМ. Устанение недостатков в подвале оценили 413 млн рублей, ремонт крыши — в 65 млн рублей.

Подробнее о хищениях при рестарвационных работах — в материале «Ъ» «В деле реставраторов появился последний эпизод».