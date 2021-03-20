«Сработало отсутствие традиции выбора как такового»

30 лет назад прошел всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Через девять месяцев Советский Союз прекратил существование. “Ъ” спросил известных представителей бывших союзных республик, что они помнят о референдуме.

Станислав Шушкевич, в 1991—1994 годах председатель Верховного совета Республики Беларусь:

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

— Это была очередная выходка Горбачева с одной целью — оставаться самым главным, а для этого был нужен Союз или что-то похожее. Но действия были очень неприличные, властвовал лукьяновский лейтмотив (Анатолий Лукьянов, председатель Верховного совета СССР в 1990–1991 годах.— “Ъ”) в формулировке вопроса референдума, поддержанный Эдуардом Шеварднадзе и прочими.

На съезде народных депутатов это все обсуждалось, были упреки в некорректной формулировке вопроса. Но там уже появился бодрый, поддерживаемый со стороны молодежи Янаев (Геннадий Янаев, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС в 1990–1991 годах.— “Ъ”). И все произошло так, как произошло. Я был изначально противником такого подхода, но нас было меньшинство.

Леонид Кравчук, первый президент Украины в 1991–1994 годах:

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

— Я на голосование не ходил, оно вообще в стране прошло очень рвано. Западные области его не проводили, в остальной части Украины люди проголосовали в основном за сохранение Союза, хотя и там было много против. Учитывая раскол в обществе, единогласного решения на уровне республики принято не было, но и резких движений тоже не последовало.

Если бы в последующие полгода были конкретные шаги по коренному изменению ситуации, предложена новая формула союзных отношений, устроивших большинство республик, Союз бы мог сохраниться.

Салижан Шарипов, летчик-космонавт, Герой РФ и Киргизской Республики:

Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

— В 1991 году я уже был в отряде космонавтов и голосовал за сохранение СССР. Это единственная страна, в которой я принимал воинскую присягу и не изменил ей никогда. Если бы не было этой великой державы, то я, мальчишка из узбекской семьи, никогда бы не стал первым космонавтом Киргизии. За сохранение СССР голосовали мои родители, родственники, друзья — все, кого я знал в моем родном городе Узген, который был маленькой копией Союза. У нас проживали практически все национальности, были замечательные взаимоотношения, и я не помню, чтобы кто-нибудь был против СССР. Все мои земляки по-прежнему помнят и чтят то время.

Даниил Кислов, директор агентства «Фергана.ру»:

Фото: Даниил Кислов / facebook

— Тридцать лет назад я не имел никакого отношения к журналистике и к политике. Вопрос тогда стоял о личном выживании: о переезде сначала из Ферганы в Ташкент, а потом в Москву. История развала Союза проходила параллельно моей жизни — я в этом не участвовал. В то время в Узбекистане была такая грубая шутка, отражающая национальную политику: «Татары — в Казань, русские — в Рязань». Одной из причин моего отъезда из Ферганы стали начавшиеся в июне 1989-го погромы турков-месхетинцев. Для многих русских, татар и даже узбеков это повлияло на решение об отъезде. Поскольку уже фактически отделилась Прибалтика, то было понятно, что очередь за Средней Азией. В марте 1991 года я не принимал участие в голосовании за сохранение Союза, которого, с моей точки зрения, уже не было. По-прежнему главным был вопрос выживания, а не участия в политических процессах.

Роман Ягупов, музыкант, вокалист рок-группы Zdob si Zdub, народный артист Молдавии:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Я был в те времена совсем зеленым: в 1990 году только окончил школу и о политике совершенно не думал. Витал в облаках, не поступил в институт, собирал группу, мечтал и совершенно не ощущал, какая историческая канва складывается. Не было ответственности, не понимал даже, какая трагедия произошла и как она скажется на моих родителях.

Если бы я голосовал, то в контексте того мира, в котором я рос, конечно, выступил бы за сохранение Союза. Все-таки я вырос на тех идеалах, которые были в то время, были в семье, в фильмах, музыке.

Владимир Некляев, поэт, общественно-политический деятель Белоруссии:

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

— Ко дню голосования республики, входящие в состав СССР, грезили независимостью, самостоятельностью. Но, как ни странно, те люди, что пришли голосовать, проголосовали за сохранение зависимости. И здесь, скорее всего, сработало отсутствие понимания того, что происходит, и отсутствие традиции выбора как такового. Я в то время был в отъезде, поэтому принять участие в историческом голосовании не мог.

На тот момент я объездил всю страну до Камчатки и Сахалина, видел всю жуть происходящего, неурядицы в совокупности с неустроенностью. Будь возможность, я бы проголосовал за независимость. А сейчас, имея опыт жизни во вроде как независимой Белоруссии с ее вроде бы независимым руководством, думаю, что это ничуть не лучше Советского Союза. Даже хуже, ибо это местечковое, хуторское самоуправство, проигрывающее в подготовке и организации любого уровня Советам.

Байгали Серкебаев, один из создателей группы A’Studio, заслуженный деятель Республики Казахстан:

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— Я не голосовал. Держусь подальше от политики, предпочитая заниматься творчеством. Для меня 90-е годы были замечательными. Это был стремительный взлет A’Studio на территории уже постсоветского пространства. Прилавки были пустыми, но мы были счастливы и полны идей, которые нам удалось реализовать в составе Театра Аллы Пугачевой.

Естественно, я не хотел бы возвращения в тот закрытый режим, когда все утверждалось партией. Но воспоминания мои тем не менее наполнены ностальгией по человеческим отношениям, по людям, имеющим совесть и честь. Сейчас всем правят деньги.

Группа «Прямая речь»