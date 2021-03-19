«Очки сборной России терять никак нельзя»

Сборная России по футболу начала готовиться к отборочному турниру чемпионата мира, который стартует на следующей неделе. Первый сбор проходит в Сочи. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Пока команда Станислава Черчесова работает в усеченном составе. 19 марта к сборной присоединятся футболисты тех команд, которые накануне играли в РПЛ, а 20 марта приедут игроки клубов, которым предстоит сыграть сегодня. Матчами «Сочи» — «Тамбов» и «Рубин» — «Химки» 19 марта завершится 23-й тур, и потом все внимание будет приковано к сборной. Как выяснилось, некоторые легионеры вообще не смогут добраться до Сочи, об этом журналистам рассказал Станислав Черчесов: «Легионеров нет, потому что у них у всех 21-го туры.

Сейчас решается вопрос, как, когда, кто, во сколько прилетит, чтобы мы четко понимали.





Про Жирова уже, наверное, читали, что у немцев и словаков определенная ситуация, которая не позволяет игроку туда лететь, поэтому он будет две игры, потом улетит».

Вот так из-за «ковидного» регламента Александр Жиров, который представляет клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен», не сыграет в одном из трех матчей. К счастью, остальные легионеры Алексей Миранчук из «Аталанты», Александр Головин из «Монако» и Федор Кудряшов из турецкого «Антальяспора» в распоряжении Черчесова на 100%. Вообще к различным ограничениям и «ковидному» регламенту все давно привыкли, уверят врач сборной Эдуард Безуглов: «Ограничения есть, но мы проблем в этом не видим. Завтра у нас будет очередное тестирование, мы тоже к этому уже привыкли. Надеюсь, в этот раз обойдется без потерь. У нас много ребят переболели, имеют высокий титр антител, кто-то вакцинировался, поэтому проблем больших в этом отношении тоже не ожидаем».

Но никакие «ковидные» регламенты и даже сложности с составом не должны помешать футбольной сборной России обыграть команду Мальты. Букмекеры принимают ставки на победу последней с коэффициентом 39, то есть подобное развитие событий практически не возможно. Встреча Россия — Мальта запланирована на 24 марта. А вот потом соперники будут посерьезнее: 27 марта Россия играет со сборной Словении, эта встреча пройдет в Сочи, а 30 марта на выезде команда Черчесова играет со Словакией. Этот состав нашей команды должен обыгрывать всех трех соперников, уверен футбольный эксперт Игорь Колыванов: «На данный момент очень хорошая комплектация, на эти три матча. Я считаю, что сборная готова играть с этими людьми, которые сейчас присутствуют в команде. Пожелаем, конечно, удачи.

Все соскучились по сборной, будем болеть за них, переживать.

И хочется, чтобы наша команда выиграла эти три игры».

Кроме Мальты, Словении и Словакии в отборочной группе чемпионата мира сборной России предстоит сыграть с хорватами и Кипром. Причем прямую путевку на Чемпионат мира — 2022 получает только команда, которая займет в группе первое место. А это значит, очки сборной России терять никак нельзя.