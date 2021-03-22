Нескучная пастель

Один из главных трендов этой весны — макияж в естественной натуральной гамме: коричневом, бежевом, рыжеватом оттенках. «Коммерсантъ Стиль» выясняет, как подобрать цвет теней и сделать так, чтобы они держались максимально долго.

Ника Кисляк, топ-визажист, амбассадор Vera

Тени в натуральных оттенках — это всегда беспроигрышный, самый ходовой, продаваемый вариант. Они универсальны, подходят для любого типа внешности, цвета глаз, выглядят естественно, и с ними сложно ошибиться в макияже. Из-за ношения масок сейчас очень сильно выросли продажи декоративной косметики категории «глаза». Ну и еще одна причина популярности этих оттенков — это тенденции: нюдовая гамма сейчас на пике популярности в одежде, интерьере, дизайне, и конечно, макияж не отстает.

Есть простое правило, которое может очень помочь при выборе нужного оттенка. Ориентируйтесь на цвет глаз: если радужка серого, голубого или зеленого цветов, то есть холодного цвета, то тени должны быть противоположны — любая теплая гамма (цвет земли, песка, специй, дерева, бронза и золото, все оттенки шоколада) подойдет идеально. Если глаза теплого оттенка (карие), то выигрышно подчеркнуть их цвет смогут любые холодные оттенки: серебро, синий, серый, лавандовый, сиреневый, баклажановый, розовый, цвет морской волны.

Из-за красноватого подтона, который часто встречается в коричневом оттенке, эффекта припухших век, уставших или даже заплаканных глаз не избежать. Поэтому постарайтесь не брать терракотовый и медный оттенки — они очень сложные. Пробуйте оттенок сначала на руке, «растяните» его — при растушевке он не должен уходить в красноту, а, наоборот, серый подтон должен быть заметен. Выбирайте оттенки, напоминающие цвет горького шоколада, бронзу без рыжины или оттенки, напоминающие русый цвет волос или цвет асфальта.

Важен весь процесс нанесения теней: сначала необходимо правильно подготовить веко — протрите его ватным диском, смоченным мицеллярной водой, затем растушуйте по веку немного тона или консилера — этот слой должен быть легким и полупрозрачным. Затем можно воспользоваться карандашом для глаз в цвет теней, так как в растушеванном виде он служит хорошей базой под тени. В таком случае для сухого пигмента будет «подложка», которая сможет закрепить его. Когда вы закончили макияж глаз, возьмите небольшую пушистую кисть и слегка припудрите веко.

Маша Авдеева, независимый визажист

Многие визажисты используют именно такую гамму теней, чтобы подчеркнуть оттенок кожи, цвет глаз — с ними легко можно создать любой модный образ. Цвет нашей кожи — это также оттенки коричневого цвета: от самого светлого до самого темного. И у каждой девушки свой пигмент, свой оттенок, поэтому при выборе теней коричневой гаммы я рекомендую сначала нанести тени на руку и посмотреть, как оттенок будет «сидеть» именно на вашей коже.

Есть огромное количество разных баз под тени. Рынок переполнен продуктами для создания идеального макияжа глаз. Я рекомендую использовать более плотные базы-праймеры: как показывает практика, они лучше передают оттенок и являются более стойкими.

Кристина Новикова, независимый визажист, создательница марки Novikova Mua

Из-за ситуации с пандемией в тренде натуральный макияж, все стали краситься самостоятельно. Сегодня, чем естественнее девушка выглядит, тем актуальнее ее образ.

Секреты подбора теней просты. Если у вас голубые глаза, то стоит использовать противоположные этому цвету оттенки — золотые, желтые, коричневые тени, чтобы подчеркнуть цвет глаз, а если карие, то противоположный цвета — фиолетовый, зеленый.

Зеленоглазым подойдут фиолетовые, красные, розовые и медные оттенки.

Бывают пигменты с холодным подтоном, а есть более теплые. Например, тот же самый коричневый цвет можно увидеть в сотне вариаций: они могут отдавать в серый, зеленый, красный или наоборот в желтый. Если оттенок «уходит» в серый, то этот пигмент может быть использован для уменьшения объемов, если в красный, то, наоборот, будет добавлять объема в макияж.

Ирина Кириенко