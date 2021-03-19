В Artefice наступают «Другие времена» С 26 марта по 23 апреля в петербургской галерее Artefice пройдет персональная выставка заслуженного художника России Вячеслава Михайлова «Другие времена»

На экспозиции будут представлены работы, написанные автором в период 1980–1990-х годов, которые не экспонировались на выставках и ждали момента предстать перед взором публики.

Вячеслав Михайлов — видная фигура петербургского художественного мира. Художник получил признание как в России, так и за рубежом. Его работы отличаются уникальным изобразительным языком и являются частью коллекций значимых музеев страны.

Справка: Вячеслав Михайлов родился 3 сентября 1945 года в селе Арзгир Ставропольского края, окончил обучение и аспирантуру Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в мастерской профессора Е. Моисеенко, с 1979 года — член Союза художников России. Член национальной ассоциации художников Италии Italart, заслуженный художник России, участник более 300 выставок, в том числе 68 персональных, в России и за рубежом.

По словам ведущего научного сотрудника Русского музея Ольги Мусаковой, «Вячеслав Михайлов — классик в душе, но это не мешает ему демонстрировать владение всеми пластическими навыками постмодернизма, он реалист, несмотря на то, что работает преимущественно в стиле живописной абстракции».

Творчество мастера естественно встраивается в европейскую культуру, что позволяет считать его преемником мировой живописной традиции. В фундаменте его мастерства лежит переплетение знаковых художественных вех: от Рембрандта к Сезанну, от экспрессионистов к Фрэнсису Бэкону, от «Бубнового валета» к Казимиру Малевичу и Павлу Филонову.

Выставка «Другие времена» концентрирует свое внимание на неизвестном Михайлове, показывая время поиска пути своего развития и экспериментов. Временной отрезок представленных в экспозиции работ — 1980–1990-е годы. Работы демонстрируют исследования художника и выставляются впервые.

Как говорит сам художник, «часто сложно, а иногда невозможно придать форму собственным мыслям, тем более законченную форму. Поэтому многие картины так и остались незаконченными. А иногда кажется, что и в такой форме они совершенны. Только Бог знает, что такое совершенная форма, а человек может только предполагать».

Условно творчество Вячеслава Михайлова разделено на несколько периодов, поэтому неслучайно выставка «Другие времена» сосредоточила внимание на двух первых десятилетиях самостоятельной работы мастера. Когда он только освободился от условностей ученичества, начал свой собственный путь, определив при этом главный принцип — полагаться только на собственный поиск.

Выставка «Другие времена» концентрируется на неизвестном Михайлове, показывает время экспериментов, демонстрирует путь мастера к устоявшемуся пластическому языку.

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